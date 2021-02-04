Американські лікарі показали, як одужує пацієнт, котрому пересадили обличчя та руки. Це була перша подібна операція в історії. Нині 22-річний Джо Дімео продовжує курс реабілітації і заново відкриває для себе цілу низку відчуттів - прохолоди, тепла та дотиків.

Нещастя спіткало юнака три роки тому. Його автомобіль вибухнув, а сам Джо дивом вижив, мав 80 відсотків опіків тіла. Трансплантацію провели у серпні торік. Вона тривала 23 години за участи 140 хірургів.

Джо Дімео, пацієнт з трансплантованим обличчям: