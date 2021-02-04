У США показали життя людини, якому пересадили обличчя та руки [ Редактировать ]
Американські лікарі показали, як одужує пацієнт, котрому пересадили обличчя та руки. Це була перша подібна операція в історії. Нині 22-річний Джо Дімео продовжує курс реабілітації і заново відкриває для себе цілу низку відчуттів - прохолоди, тепла та дотиків.
Нещастя спіткало юнака три роки тому. Його автомобіль вибухнув, а сам Джо дивом вижив, мав 80 відсотків опіків тіла. Трансплантацію провели у серпні торік. Вона тривала 23 години за участи 140 хірургів.
Джо Дімео, пацієнт з трансплантованим обличчям:
Усе минуло досить легко для мене. Я звик до ударів долі, натомість ніколи не здавався, не втрачав надії. Навіть тоді, коли почалася пандемія. Попри всі вибрики, які часом викидає вам доля, треба сподіватися і продовжувати жити.
по теме
48-летний мужчина потерял руки более 20 лет назад на работе
Двадцять років тому його вдарило струмом. Обидві руки тоді згоріли. Лікарі поки що не беруться прогнозувати, наскільки рухливими будуть нові
Водночас, одну або дві дози проти ковіду отримали на 300 тисяч американців більше. Щодня у Сполучених Штатах роблять понад мільйон щеплень. І це найвищий показник серед інших країні світу
Стоматологи назвали основные причины выпадения зубов и с чем они связаны
Європейці почали закуповувати американський препарат, яким лікували Дональда Трампа. Змінюють свої протоколи лікування ковіду, сподіваючись уже не на противірусні, а на препарати на основі антитіл. Преса в захваті: мовляв, "ці сироватки лікують усе - від ревматизму до мігрені і від коронавірусу до раку"