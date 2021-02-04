Мужчина угнал авто с COVID-вакцинами внутри [ Редактировать ]
В американском штате Флорида неизвестный мужчина угнал автомобиль. В салоне угнанной машины были флаконы с вакциной от коронавируса.
Инцидент произошел в среду около 16:00 по местному времени. Мужчина угнал автомобиль со стоянки Strawberry Festival Grounds в городе Плант-Сити. Угонщику, по данным правоохранителей, около 20 лет.
В полиции рассказали, что мужчина похитил серый Hyundai Accent 2018. Сейчас автомобиль находится в розыске по всей стране. Злоумышленника ищут.
Также мы писали о том, что в Киеве работник автомойки угнал Lexus и на скорости влетел в отбойник.
Как ранее сообщали, под Харьковом пьяный работник СТО угнал и разбил Lexus. 37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.
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