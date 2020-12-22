Под Харьковом пьяный работник СТО угнал и разбил Lexus [ Редактировать ]
Во вторник, 22 декабря, в Харьковской области пьяный сотрудник автосервиса угнал у 21-летней клиентки автомобиль Lexus и попал в ДТП. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Так, накануне в Липецкое отделение поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300.
Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль на станции технического обслуживания в селе Циркуны Харьковского района для проведения ремонта.
37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.
Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об угоне (ч.1 ст.289 УК Украины). Правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.
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