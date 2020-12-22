Во вторник, 22 декабря, в Харьковской области пьяный сотрудник автосервиса угнал у 21-летней клиентки автомобиль Lexus и попал в ДТП. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Так, накануне в Липецкое отделение поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300.

Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль на станции технического обслуживания в селе Циркуны Харьковского района для проведения ремонта.

37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об угоне (ч.1 ст.289 УК Украины). Правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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