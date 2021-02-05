Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает развивать свой именной бренд. Так, вслед за духами, губной помадой и коллекцией обуви она представила первую ароматическую коллекцию для дома Tina Karol Home.

Об этом артистка рассказала на своей страничке в Instagram.

Выход коллекции Tina Karol Home приурочен ко Дню влюбленных. Коллекция под названием "Аромамагия романтики" выходит в коллаборации с брендом Poetry Home.

Она включает в себя ​​три свечи, два аромадиффузора и саше для авто. Сладкие ноты клубники, пикантных цитрусов и нежной розы смешиваются с пряными нотами бергамота, карамели и ванили.

"Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло. В прошлом году мы провели много времени наедине с собой. Семья заслуженно вышла на первый план. Аромат коллекции Tina Karol Home отвечает на вопрос, какой может быть атмосфера в вашем доме", - написала певица.

Приобрести коллекцию можно на сайте poetryhome.com.ua.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль выпустила коллекцию обуви. Так, туфли Тина выпустила в коллаборации с известным украинским брендом Kachorovska. Работа над коллекцией велась год.

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