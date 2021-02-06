В Днепропетровской области, 6 февраля сошел с рельс грузовой поезд, что двигался по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск –Узел.Спасатели отметиили, что с рельсов сошли 8 из 57 вагонов. Авария на железной дороге произошла около станции "Воскобойня".

Спасатели сообщили, что в результате ЧП повредились железнодорожные пути и электрическая опора, а еще 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

фото: facebook

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Важно, что погибших и пострадавших в результате аварии нет.

фото: facebook

Как отметили спасатели, на аварийном участке уже восстановлено электроснабжение.

фото: facebook

По состоянию на 07:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжение на аварийном участке. В 07:30 восстановлено движение железнодорожного транспорта по 1-й колеи.

Как ранее сообщалось, во Львовской области поезд протаранил пассажирский автобус. Авария унесла жизнь 48-летнего мужчины, сообщили в полиции Львовской области. Он умер в больнице от полученных травм.

Читайте также, 22 декабря, в Николаев поезд, направляющийся на станцию "Николаев - Пассажирский", при экстренном торможении сбил мужчину, находившегося рядом с железнодорожными путями.

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