Под Днепром поезд сошел с рельс (фото) [ Редактировать ]
В Днепропетровской области, 6 февраля сошел с рельс грузовой поезд, что двигался по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск –Узел.Спасатели отметиили, что с рельсов сошли 8 из 57 вагонов. Авария на железной дороге произошла около станции "Воскобойня".
Спасатели сообщили, что в результате ЧП повредились железнодорожные пути и электрическая опора, а еще 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.
фото: facebook
Важно, что погибших и пострадавших в результате аварии нет.
фото: facebook
Как отметили спасатели, на аварийном участке уже восстановлено электроснабжение.
фото: facebook
По состоянию на 07:10 аварийными бригадами РЭС восстановлено электроснабжение на аварийном участке. В 07:30 восстановлено движение железнодорожного транспорта по 1-й колеи.
Как ранее сообщалось, во Львовской области поезд протаранил пассажирский автобус. Авария унесла жизнь 48-летнего мужчины, сообщили в полиции Львовской области. Он умер в больнице от полученных травм.
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