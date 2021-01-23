Во Львовской области, 23 января, на железнодорожном переезде Ставчаны—Любень Великий случилась авария, там столкнулись маршрутка и поезд. Об этом сообщила пресс-служба Львовской железной дороги в Facebook.

Отмечается, что водитель пренебрег предупреждением на переезде, которое запрещало движение автотранспорта, и выехал на переезд. Увидев на переезде пассажирский автобус, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, поэтому произошло столкновение.

Задержки в движении пассажирских поездов нету.

"По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения", — сообщили на железной дороге.

Авария унесла жизнь 48-летнего мужчины, сообщили в полиции Львовской области. Он умер в больнице от полученных травм.

В результате ДТП травмировалась также еще одна 36-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в Пустомытовскую больницу.

Женщина работает медсестрой, а утром ехала на работу.

"У нее перелом нижней трети правого плеча. Такой довольно нехороший перелом", — рассказала директор по лечебной работе Путомытовськой ЦРБ Адриана Шикула, пишет "Суспільне".

По факту возбуждено уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как ранее сообщали, на железнодорожном переезде в Казахстане поезд влетел в автобус. Авария произошла в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, а поезд следовал по маршруту Екатеринбург-Алма-Ата.

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