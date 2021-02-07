Взрыв в торговом центре Черновцов: появились новые подробности происшествия [ Редактировать ]
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва в торговом центре "Майдан" в Черновцах. На месте происшествия продолжают работать полицейские и другие специалисты. Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.
По предварительной информации, в результате взрыва в помещении торгового центра никто не пострадал.
Уголовное дело по факту взрыва еще не возбуждали.
"Следователи решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции.
Местное издание "Молодой буковинец" сообщило, что руководство торгового центра "Майдан", где произошел инцидент, опровергло версию о взрыве газового баллона. Директор ТЦ Владимир Руснак рассказал, что в помещении, где произошел взрыв, не было газового оборудования.
"Газ не может быть, потому что он совершенно в другой стороне, а с этой стороны газ не подходит", - сказал он.
Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.
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