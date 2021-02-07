В Черновцах в торговом центре произошел взрыв (фото) [ Редактировать ]
В Черновцах утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан". В результате взрыва люди не пострадали. Об этом сообщил местное издание "Молодой буковинец" со ссылкой на полицию Черновцов.
В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва вылетели окна и повредилось само помещение.
Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.
По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.
Как ранее сообщалось, в Киеве 6 февраля на территории одного из киевских продуктовых рынков в Святошинском районе произошел крупный пожар, в котором сгорело пять павильонов.
Читайте также, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
А в Харкові мавпа влаштувала шопінг у торговельному центрі. Тварина втекла з контактного зоопарку і прийшла в магазин одягу.
Допомогти чотирилапим і приємно провести час - пропонують жителям Чернівців. У місцевому притулку для тварин кожен охочий може погуляти із собакою
Потужний вибух прогримів у французькому Бордо. Постраждали десятеро людей, ще двох - вважають зниклими безвісти
Как минимум пятеро ранены и двое пропали без вести
На Буковині майже закінчились місця для хворих на COVID! У двох лікарнях області залишилось лише кілька вільних ліжок