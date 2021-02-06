Во Франции в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие и пропавшие без вести [ Редактировать ]
В субботу 6 февраля, во французском городе Бордо на улице Бори в районе Шартрон в одном из зданий произошел взрыв. Взрывной волной разрушило окна нескольких близстоящих сооружений. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщили пожарные, как минимум пятеро ранены и двое пропали без вести.
Важно, что по предварительным данным взрыв произошел из-за утечки газа.
По данным местных СМИ, на данный момент на месте ЧП работают пожарные расчеты, спасатели и полиция.
Как ранее сообщалось, в Киеве 6 февраля на территории одного из киевских продуктовых рынков в Святошинском районе произошел крупный пожар, в котором сгорело пять павильонов.
Напомним, в американском штате Калифорния, в пригороде Лос-Анджелеса произошел взрыв в баптистской церкви. Как предолагают полицейские, в церкви сработало самодельное взрывное устройство.
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