Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля выразил солидарность с белорусским народом в его стремлении построить европейскую Беларусь. Кулеба опубликовал заявление в своем Twitter.

Україна підтверджує свою солідарнність із білоруським народом у його прагненні збудувати справді незалежну, суверенну, демократичну і європейську Білорусь, яку не поглинатиме Росія. Білоруси повинні мати право вирішувати власне майбутнє. #StandWithBelarus — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 7, 2021

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия", - заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что белорусы должны иметь право решать свое будущее.

Напомним, что протесты в Беларуси проводятся уже полгода в связи с несогласием с результатами президентских выборов.

Как ранее сообщалось, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихавновская, у которой мужа посадили в тюрьму за попытку принять участие в президентских выборах в Беларуси, считает похожими судьбы женщин оппозиционеров.

Читайте также, 3 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального. Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.

Напомним, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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