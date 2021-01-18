Российскому оппозиционеру Алексею Навальному избрали меру пресечения прямо в отделе полиции управления МВД по городу Химки. Об этом сообщил адвокат политика Вадимир Кобзев в Twitter.

Отмечается, что представитель Министерства внутренних дел России попросил суд арестовать оппозиционера на 30 суток. Суд согласовал ходатайство.

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"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении адвоката Навального.

Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021

ФСИН просил суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса об измене ему наказания по делу "Ив Роше", по которому оппозиционеру ранее огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Собравшиеся на улице у химкинского отдела полиции скандируют лозунги: "Отпускай!", "Свободу!" и "Не забудем, не простим!".

Напомним, в воскресенье, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву. С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии.

Также сообщалось, что Навального задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции. Ему так и не поставили штамп в паспорте о пересечении российской границы.

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