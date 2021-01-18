Навальному избрали меру пресечения [ Редактировать ]
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному избрали меру пресечения прямо в отделе полиции управления МВД по городу Химки. Об этом сообщил адвокат политика Вадимир Кобзев в Twitter.
Отмечается, что представитель Министерства внутренних дел России попросил суд арестовать оппозиционера на 30 суток. Суд согласовал ходатайство.
"Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении адвоката Навального.
Алексей Навальный заключён под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021
ФСИН просил суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса об измене ему наказания по делу "Ив Роше", по которому оппозиционеру ранее огласили приговор - 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.
Собравшиеся на улице у химкинского отдела полиции скандируют лозунги: "Отпускай!", "Свободу!" и "Не забудем, не простим!".
Напомним, в воскресенье, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву. С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии.
Также сообщалось, что Навального задержали на пограничном контроле в аэропорту "Шереметьево" сотрудники полиции. Ему так и не поставили штамп в паспорте о пересечении российской границы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У Брюсселі назвали "неприйнятним" арешт Олексія Навального у Москві та закликали Кремль звільнити опозиціонера. Напередодні він повернувся до Москви з Берліна, де лікувався після отруєння "Новичком"
В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный вернулся в Россию
С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии
Європейський суд з прав людини сьогодні прийняв до розгляду справу щодо порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму
Україна закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на Росію