Україна сьогодні у вирі негоди. На півночі і в центрі сніжитиме, а південь заливатиме дощами. Через рясний снігопад у міжнародному аеропорту Львова відклали низку рейсів. На Закарпатті прогнозують паводки і підтоплення низин. Рівень води в Тисі й Латориці може піднятися більш як на метр. Про ситуацію в регіонах - далі.

Закарпаття - заливає вже три дні. У воді поля, городи, вулиці. А в Мукачеві зливи - підтопили кладовище! І далі - буде гірше. Синоптики кажуть - литиме ще кілька днів:

Василь Манівчук, керівник Закарпатського центру гідрометеорології:

Це призведе до формування паводкової хвилі на річках. Висока ймовірність, що вода досить близько підійде до автодороги Мукачево траси Київ-Чоп.

І якщо на Закарпатті - дощі, то в сусідній Львівщині почався снігопад. І доволі сильний.

Сніжитиме ще мінімум добу. Хоча Львовом уже важко проїхати:

Олександр, житель Львова:

Сиплять піском бачив, але воно нічого не дає тому що сніг далі падає, і ефекту ноль.

Богдан, житель Львова:

Дороги не почищені слизька дуже і на задніх приводах машини хто їде то їх так аж закидує. Слизько, дуже слизько.

На трасах за містом ситуація ще гірша. Хоча спецтехніка працює.

Руслан Станіщук, заступник голови начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області:

При мінусовій температурі в горах Карпатах падає дощ, розумієте, він не вспіває просто навіть впасти, він замерзає на машинах на дорогах.

А тут, на Прикарпатті, шляховики вже другу добу працюють у посиленому режимі.

Усі дороги в області проїзні, але під колесами снігова каша. Їхати складно. Тож аварій по всій області - багато.

Бути вкрай уважним, а ще краще взагалі не сідати за кермо. Це вже порада рятувальників. Бо від сьогодні саме в Україні зійдуться одразу Кілька циклонів. Погода буде непередбачуваною: десь Зливи та відлига, десь - снігопади та лютий мороз.

У багатьох областях штормове попередження, зокрема й у Києві.