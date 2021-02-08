Вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Об этом сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.

Напомним, на прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.

Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.