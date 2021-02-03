Ученые AstraZeneca нашли способ повысить эффективность вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
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Вакцина от коронавируса, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность 76% уже после введения первой дозы.
При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.
Об этом говорится в пресс-релизе компании по результатам анализа третьей фазы клинических испытаний. В нем приняли участие 17 177 человек в Великобритании, Бразилии и ЮАР.
Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй.
Напомним, что ранее Еврокомиссия разрешила использование вакцины AstraZeneca в Европейском Союзе. В заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.
Хотя испытания проводись на людях в возрасте 18-55 лет, регуляторные власти ЕС позволили использовать препарат для вакцинации пожилых людей. Впоследствии ряд европейских стран ввели возрастные ограничения. Во Франции это лица старше 65 лет, в Польше - 55-60.
AstraZeneca стала третьей вакциной от коронавируса, которая может применяться на территории Евросоюза. В ЕС сертифицированы три вакцины:
- от американско-немецкой BioNTech-Pfizer;
- от американской Moderna;
- британско-шведской AstraZeneca.
Напомним, что в августе 2020 года Еврокомиссия заказала у AstraZeneca 400 млн доз препарата.
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