У Гімалаях знайшли живих людей у руїнах знесеної греблі. Близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу в технологічному тунелі. Нині триває рятувальна операція.

Лихо сталося напередодні. У горах розколовся льодовик і зніс дамбу. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Загинули щонайменше 14 людей, ще приблизно дві сотні розшукують. Жителів навколишніх поселень евакуювали.

Пуран Сінг, очевидець: