У Гімалаях знайшли живих людей у руїнах знесеної греблі [ Редактировать ]
У Гімалаях знайшли живих людей у руїнах знесеної греблі. Близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу в технологічному тунелі. Нині триває рятувальна операція.
Лихо сталося напередодні. У горах розколовся льодовик і зніс дамбу. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Загинули щонайменше 14 людей, ще приблизно дві сотні розшукують. Жителів навколишніх поселень евакуювали.
Пуран Сінг, очевидець:
Я дивився всюди: вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин - наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, - їх усіх знесла вода. Це просто жах!
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