По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели ожидается морозная погода, незначительно потеплеет 10 февраля, после чего холода вернутся.

"Погода по Украине будет достаточно разная, можно разделить на юг и север. На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы – снег, метели, морозы, дневные температуры 5-10 градусов мороза, ночные 10-15", - рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

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По словам Билыка, на следующей неделе прогнозируется довольно холодная погода, но без существенных осадков.

Как сообщает синоптик Николай Кульбида, Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды.

"Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины", - объяснил синоптик.

Глава Укргидрометцентара добавил, что это не все сюрпризы, которые приготовила погода украинцам в феврале и нас ждет еще два таких циклона. Первый - 10 февраля, а второй накроет - 11-12 февраля.

Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

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