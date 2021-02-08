Метель и сильный мороз: на сколько в Украине задержится непогода [ Редактировать ]
По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели ожидается морозная погода, незначительно потеплеет 10 февраля, после чего холода вернутся.
"Погода по Украине будет достаточно разная, можно разделить на юг и север. На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы – снег, метели, морозы, дневные температуры 5-10 градусов мороза, ночные 10-15", - рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.
По словам Билыка, на следующей неделе прогнозируется довольно холодная погода, но без существенных осадков.
Как сообщает синоптик Николай Кульбида, Украину накроет снегопадами и морозами в феврале еще дважды.
"Один из циклонов сейчас расположен над Украиной и вызывает не критический, но достаточно интенсивный снегопад в западных, северных и центральных областях Украины", - объяснил синоптик.
Глава Укргидрометцентара добавил, что это не все сюрпризы, которые приготовила погода украинцам в феврале и нас ждет еще два таких циклона. Первый - 10 февраля, а второй накроет - 11-12 февраля.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 9 февраля, в Киеве также прогнозируют непогоду
В западных областях будет от -2 до -5 градуса, ночью температура опустится до 6-8 градусов ниже нуля
Погода в Украине в пятницу, 5 февраля, принесет в страну новое похолодание
В западных областях будет от 0 до 4 градуса, ночью температура опустится до -5 градусов ниже нуля
Похолодание в Украине продолжается, сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12