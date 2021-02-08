Снегопады в Украине: что нужно знать автомобилистам [ Редактировать ]
Вследствие действия циклона в понедельник, 8 февраля, Украину накрыли сильные снегопады, из-за чего движение транспорта значительно затруднилось, а некоторые города даже ввели запрет на въезд крупногабаритного транспорта.
Спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.
Где ввели ограничение движения транспорта
Житомирская область
С 12:00 8 февраля ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин.
Черниговская область
С 13:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города Киев дорогами:
М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (от границы с Киевской областью к КПП "Новые Яриловичи");
Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (от границы с Сумской областью до границы с Киевской областью).
Волынская область
Запрещено движение автотранспортных средств всех категорий на автомобильной дороге
Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / на участке с. Торчин - с. Шклинь.
Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств ограничено на автомобильных дорогах государственного значения:
Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - / М-06 / на участке Владимир-Волынский - с.Павловка;
Т-03-05 Нововолынск - Березовка - Павловка - Михайловка на участке с.Павловка - смт.Локачи;
Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах Волынской области).
Ривненская область
С 12:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств в направлении города на участке автодороги М-06 Киев - Чоп, км 258 + 513 432 + 877
Киевская область
С 13.00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области. Кроме этого, с 15.00 запрещено транзитное движение большегрузного транспорта через город Киев.
Ограничения действуют на дорогах:
М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи
М-03 Киев - Харьков - Довжанский
М-05 Киев - Одесса
М-06 Киев - Чоп
М-07 Киев-Ковель - Ягодин
Н-01 Киев - Знаменка
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь
Черкасская область
С 13.00 ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах области:
М-05 Киев - Одесса (км 143 + 009 - км 237 + 089)
Н-01 Киев - Знаменка (км 123 + 687- км 242 + 004);
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (км 81 + 003 - км 168 + 695).
Полтавская область
На двух дорогах действуют ограничения движения грузового автотранспорта:
Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь
М-03 Киев - Харьков - Довжанский
В "Укравтодоре" отмечают, что информация о снятии ограничений и восстановлении движения автотранспорта в областях будет предоставляться дополнительно.
Где размещены площадки для отстоя авто вдоль дорог
Водителям крупногабаритного транспорта на период непогоды и действующих ограничений рекомендуют пользоваться площадками для отстоя, которые расположены вдоль государственных автодорог.
Все площадки отмечены на Google-карте, которая доступна по ссылке.
Куда обращаться водителям в случае возникновения ЧС
- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения можно обратиться к дежурным диспетчерам служб в областях. Номера их телефонов доступны по ссылке.
- Для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут воспользоваться круглосуточной горячей линией "Укравтодора": (044) 287-11-40.
- Для координации действий региональных служб автомобильных дорог при "Укравтодоре" круглосуточно работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Когда прекратятся снегопады
По данным "Укргидрометцентра", в ближайшие три дня погода не изменится. В большинстве областей синоптики прогнозируют снег и мокрый снег.
Так, во вторник, 9 февраля, на всей территории Украины, кроме запада, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, гололедица, в северных и восточных областях - метели, в центральных - налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью 9 февраля будут примерно 3-11°С мороза, днем - 0-5°С мороза. В центральных областях будет 0-5°С тепла, на Закарпатье и на юге днем будет 6-11°С тепла.
8-9 февраля из-за оттепели и осадков на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
10 и 11 февраля ночью ожидается в среднем 0-6°С мороза, а днем - от 3°С мороза до 3°С тепла. Например, на севере Украины ночью будет 9-16°С мороза, а днем - 3-8°С мороза.
Ранее синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.
Также сообщалось, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
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