Смертельна лавина у Гімалаях: кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
До 26 осіб зросла кількість загиблих внаслідок сходження льодовика в Гімалаях. Ще понад дві сотні місцевих - вважають зниклими безвісти.
талося це напередодні. Рятувальники досі працюють. Серед руїн знесеної греблі знайшли живих людей. Водночас близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу в технологічному тунелі.
Величезні льодові маси спричинили повені та лавину. Зруйновано п'ять мостів і гідроелектростанцію. Затоплені цілі села. Людей вивозять до тимчасових притулків. У постраждалому штаті оголосили про загрозу нових повеней.
Пуран Сінг Рана, очевидець:
Я дивився всюди: вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин - наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, - їх усіх знесла вода. Це просто жах!
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