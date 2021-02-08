До 26 осіб зросла кількість загиблих внаслідок сходження льодовика в Гімалаях. Ще понад дві сотні місцевих - вважають зниклими безвісти.

талося це напередодні. Рятувальники досі працюють. Серед руїн знесеної греблі знайшли живих людей. Водночас близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу в технологічному тунелі.

Величезні льодові маси спричинили повені та лавину. Зруйновано п'ять мостів і гідроелектростанцію. Затоплені цілі села. Людей вивозять до тимчасових притулків. У постраждалому штаті оголосили про загрозу нових повеней.

Пуран Сінг Рана, очевидець: