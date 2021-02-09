Во вторник, 9 февраля, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на Всеукраинском форуме "Украина 30" заявил о том, что во втором квартале 2021 рост экономики в Украине ожидается на уровне 11%.

Во втором квартале мы ожидаем рост 11%.

В целом МЭРТ оценивает падение ВВП по итогам прошлого года в 4,2%.

С июня 2020 карантина ограничения начали ослабевать и мы в то время сделали макропрогноз и ожидали падения ВВП по году на уровне 4,8%. Хочу отметить, что за последними цифрами мы видим, что такое падение составило 4,2%.

При этом он отметил, что в четвертом квартале падение замедлился до 1%.

Также Петрашко отметил, что сейчас сложились благоприятные условия для экономического восстановления.

Понятно, что в один момент все не изменится. Но наш прогноз на 2021 - рост на 4,6% мы оставляем неизменным и вполне вероятным.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения Украины просит увеличить ВВП на медицину до 5%.