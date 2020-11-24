Министерство здравоохранения Украины просит увеличить ВВП на медицину до 5%. Об на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на протяжении многих лет украинская медицина финансировалась на уровне 3%.

Многие годы отечественная медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП. Это хроническое недофинансирование привело к упадку медицинской системы и оттока медиков из страны. Для сравнения: Великобритания выделяет на медицину 6,7% ВВП, Франция - 9,6%, Германия - более 10%.

Отмечается, что Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена ​​на уровне более 20 тыс. грн. В бюджетном запросе на следующий год министерство также заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения. Кроме того, принятие решения об увеличении ВВП значительно увеличит зарплаты врачей.

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