США помогут Украине с получением вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Американский коллега Максима Степанова пообещал помочь украинской стороне с коммуникацией между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19.

Также Степанов выразил надежду на поддержку американской стороны.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.