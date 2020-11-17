Вакцина от COVID-19: в Минздраве сделали заявление [ Редактировать ]
США помогут Украине с получением вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Американский коллега Максима Степанова пообещал помочь украинской стороне с коммуникацией между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.
Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями относительно обеспечения оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19.
Также Степанов выразил надежду на поддержку американской стороны.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.
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Для зберігання цієї вакцини від "Пфайзер" потрібні дуже низькі температури - мінус 70 градусів за Цельсієм. Тому розробник уже представив і спеціальний контейнер - із сухим льодом та GPS-трекером, розрахований на зберігання п'ять тисяч доз протягом десяти днів