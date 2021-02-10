В Днепре во время внеочередной сессии из городского совета уволили 655 человек. Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.

Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 (!) минут, включая два раза исполнение Гимна.

Несколько дней назад Филатов писал, что сразу хочет упредить разговоры, якобы "Филатов разогнал почти 700 дармоедов".

Просто жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем задвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями.

На сайте Днепровского горсовета сообщается, что на сессии утвердили новую структуру исполнительных органов городского совета. Общее количество работников исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений мэрии уменьшено на 25%. Поэтому сейчас их - 2141.

По этому же документу реорганизованы администрации Индустриального и Самарского районов - образована Левобережная администрация Днепровского горсовета. А вместо администраций Центрального и Чечеловское районов будет Центральная администрация горсовета.

Кроме того, ликвидированы и реорганизованы ряд коммунальных предприятий. В частности, не будет таких КП, как "Земград", "Патриот" и методического центра при департаменте гуманитарной политики. Три коммунальных предприятия "Днепротранскомплекс", "Днепродорсервис" и "Городские причалы" присоединены к КП "Горавтопарк".

Ранее сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов выиграл пари у президента Зеленского: появилось решение суда.