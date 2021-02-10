Из мэрии Днепра уволили 655 человек [ Редактировать ]
Источник: Городской совет Днепра
В Днепре во время внеочередной сессии из городского совета уволили 655 человек. Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.
Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 (!) минут, включая два раза исполнение Гимна.
Несколько дней назад Филатов писал, что сразу хочет упредить разговоры, якобы "Филатов разогнал почти 700 дармоедов".
Просто жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем задвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями.
На сайте Днепровского горсовета сообщается, что на сессии утвердили новую структуру исполнительных органов городского совета. Общее количество работников исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений мэрии уменьшено на 25%. Поэтому сейчас их - 2141.
По этому же документу реорганизованы администрации Индустриального и Самарского районов - образована Левобережная администрация Днепровского горсовета. А вместо администраций Центрального и Чечеловское районов будет Центральная администрация горсовета.
Кроме того, ликвидированы и реорганизованы ряд коммунальных предприятий. В частности, не будет таких КП, как "Земград", "Патриот" и методического центра при департаменте гуманитарной политики. Три коммунальных предприятия "Днепротранскомплекс", "Днепродорсервис" и "Городские причалы" присоединены к КП "Горавтопарк".
Ранее сообщалось, что мэр Днепра Борис Филатов выиграл пари у президента Зеленского: появилось решение суда.
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