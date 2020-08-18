Центральный мост в Днепре отремонтирован и эксплуатируется абсолютно законно. Такой вывод следует из решения Третьего апелляционного суда в Днепре. А значит, знаменитое пари, которое президент Зеленский предложил мэру Днепра еще в 2019 г., Борис Филатов уверенно выиграл, передает корреспондент «Наше Місто» со ссылкой на решение суда.

Напомним, летом 2019 г., за несколько месяцев до завершения ремонта Центрального моста в Днепре, который за свой счет проводили городские власти, президент Зеленский во время визита в Днепр настойчиво предложил мэру Борису Филатову пари: до Дня города (отмечается в сентябре) модернизация моста должна быть завершена.

Работы были закончены в срок, Борис Филатов открыл движение по мосту. Однако президент, приехавший в Днепр, отложил подведение итогов пари. В т.ч. - чтобы изучить аргументы контролирующих структур и снять все стороны.

Осенью 2019 года после завершения ремонта на Центральном (Новом) мосту областная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) провела внеплановую проверку, вынесла предписание и наложила штраф в 1,8 млн грн на Департамент благоустройства горсовета за якобы найденные нарушения. Кроме прочего, чиновники ГАСИ хотели получить документы, которые ранее уже изъяла у мэрии Днепра прокуратура (!), и, не получив их, сделали это поводом для претензии.

Городской совет не согласился с таким разворотом событий и обратилась в суд. Весной 2020 г. окружной административный суд признал незаконным предписание ГАСИ и отменил штраф, который областные чиновники ГАС пытапись взыскать с мэрии Днепра. А 16 июля суд апелляционной инстанции подтвердил решение окружного админсуда и полную правоту мэрии Днепра.

В документах суда отмечается: чиновники ГАСИ не смогли никак подтвердить правомерность своего предписания и штрафа в адрес мэрии Днепра по поводу ремонта моста. Как не смогли доказать и тот факт, что мост якобы не введен в эксплуатацию, как пытались утверждать проверяющие. Более того: сама проверка проводилась на основании письма прокуратуры, однако ГАСИ в ее ходе не поднял ни один (!) из вопросов, на которые хотели получить ответ правоохранители.

Кстати, Фемида установила впечатляющий факт: "глубоко компетентные" чиновники областной Госархинспекции пытались убедить суд в том, что движение транспорта во время ремонта моста по трем незакрытым полосам (другие три закрывались на время проведения работ) - это "эксплуатацию объекта строительства без ввода в эксплуатацию". И даже присовокупили фоточки из Интернета. Разумеется, суды обоих инстанций отмели эти нелепые доводы.

В результате решением суда претензии контролирующих органов к модернизации Нового моста признаны несостоятельными. В т.ч.е - предписание и штраф, которые областная ГАСИ пыталась наложить на городские службы, суд признал незаконными

Что ж, решение суда второй инстанции, который подтвердил законность эксплуатации моста после ремонта, позволяет с уверенностью поздравить мэра Днепра Филатова с победой в пари с главой государства. Интересно, признает ли достойное свое поражение Зеленский?