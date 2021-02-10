Вражеский снайпер ранил на Донбассе украинского бойца [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В среду, 10 февраля, на линии фронта в зоне проведения ООС активизировались вражеские снайперы. В районе населенного пункта Пески боевики обстреляли позиции украинской армии. Огнестрельное панение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Вражеский обстрел произошел в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Раненого бойца доставили в госпиталь, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
В Минобороны заявили, что "адекватно ответили" на вражеские обстрелы, а о снайпере сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
Так 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка трое наших бойцов подорвались на вражеской растяжке. Двое военнослужащих погибли, за жизнь третьего борются медики.
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