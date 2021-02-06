На Донбассе бойцы ООС подорвались на неизвестном устройстве

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате двое бойцов погибли. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики", - указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наших позиций из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-центре.

Как ранее сообщалось, 5 февраля на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов. По данным штаба, недалеко от Новомихайловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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