На Донбассе военные подорвались на неизвестном устройстве, есть погибшие [ Редактировать ]
На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате двое бойцов погибли. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"Сегодня, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизнь третьего борются медики", - указано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации наших позиций из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-центре.
Как ранее сообщалось, 5 февраля на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов. По данным штаба, недалеко от Новомихайловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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