В Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Пятеро студентов госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Причину заболевания (сальмонелла) установили по результатам бактериологического обследования.

Так, эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике.

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