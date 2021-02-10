В Луцке в студенческом общежитии произошла вспышка опасной инфекции [ Редактировать ]
В Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Пятеро студентов госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Причину заболевания (сальмонелла) установили по результатам бактериологического обследования.
Так, эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике.
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