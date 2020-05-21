Харьковский студент инфицировался смертельной тропической болезнью [ Редактировать ]
20-летний юноша из Харькова заболел малярией.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
По информации, молодой человек приехал в Украину в сентябре 2019 года, симптомы у него проявились только сейчас.
"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием сейчас генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", - отмечается в сообщении.
Известно, что лабораторные анализы обнаружили у юноши возбудители тропической лихорадки, которые могут находиться в человеческом организме до трех лет.
Читайте еще, во Львове лабораторно подтвердили случай малярии. Это был уже второй случай тропического заболевания в городе за месяц.
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