20-летний юноша из Харькова заболел малярией.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

По информации, молодой человек приехал в Украину в сентябре 2019 года, симптомы у него проявились только сейчас.

"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием сейчас генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", - отмечается в сообщении.

Известно, что лабораторные анализы обнаружили у юноши возбудители тропической лихорадки, которые могут находиться в человеческом организме до трех лет.

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