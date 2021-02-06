Под Хмельницким зафиксировали вспышку опасной инфекции [ Редактировать ]
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В населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции.
15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Медики в лаборатории поставили им соответствующий диагноз. Другие люди с облегченными симптомами остались на домашнем лечении.
"Около 200 учеников не явились на занятиях в Ярмолинцах. Местные жители говорят, что вина тому - ротавирусная инфекция. 15 пациентов уже госпитализировали с этим диагнозом в местную больницу, а остальные лечатся дома", - говорится в сообщении телеканала "Первый Подольский".
Отмечается, что семейные врачи в непрерывном режиме занимаются приемом как взрослых заболевших, так и маленьких пациентов.
Известно, что ротавирусная инфекция - одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. Она возникает преимущественно в холодное время года.
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