В населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции.

15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией. Медики в лаборатории поставили им соответствующий диагноз. Другие люди с облегченными симптомами остались на домашнем лечении.



"Около 200 учеников не явились на занятиях в Ярмолинцах. Местные жители говорят, что вина тому - ротавирусная инфекция. 15 пациентов уже госпитализировали с этим диагнозом в местную больницу, а остальные лечатся дома", - говорится в сообщении телеканала "Первый Подольский".

Отмечается, что семейные врачи в непрерывном режиме занимаются приемом как взрослых заболевших, так и маленьких пациентов.

Известно, что ротавирусная инфекция - одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. Она возникает преимущественно в холодное время года.

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