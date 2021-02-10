Киев запрещает въезд грузовикам [ Редактировать ]
Киевские власти снова решили ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение на въезд грузовиков начнет действовать утром 11 февраля.
В четверг и пятницу в Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, метели и похолодание. Из-за непогоды с 7:00 утра завтрашнего дня будет действовать ограничение на въезд грузовиков в Киев.
"Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будут пускать в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - пояснили в КГГА.
Кроме того, городские власти призывают жителей столицы не пользоваться личным транспортом во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных местах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.
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