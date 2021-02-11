Байден провел первые переговоры с президентом Китая [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. В ходе беседы Байден обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.
Он также подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, сообщили в Белом доме.
Кроме того, Байден подчеркнул свою озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и все более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями о противодействии пандемии COVID-19 и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.
"Президент Байден привержен делу практических, ориентированных на результат обязательств, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников", - говорится в заявлении Белого дома.
Ранее мы писали о том, что Кулеба рассказал, когда состоится разговор Зеленского с Байденом. Вопрос разговора лидеров двух государств уже обсуждался и над ним сейчас работают дипломаты.
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