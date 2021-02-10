Экс-президент США Дональд Трамп скрывал детали содержания телефонных разговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Действующий президент Америки Джо Байден имеет к ним доступ.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что детали около десятка разговоров Трампа и Путина остаются тайной, которую советники Байдена считают необходимой выяснить.

Они хотят узнать, раскрывал ли когда-либо республиканец секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским президентом, которые могли бы застать новую администрацию врасплох.

В окружении Байдена не стали комментировать, ознакомился ли тот с содержанием бесед. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.

По информации издания, сами звонки не записывались, однако некоторые помощники тогдашнего американского лидера, как правило, слышали переговоры и записывали детали разговора. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.

Ранее мы писали о том, что Байден совершит первый официальный визит в Пентагон. Это будет первый официальный визит Джо Байдена в ведомство в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил США.

Также сообщалось, что Сенат США проголосовал за конституционность импичмента Трампа. За конституционность импичмента в отношении Трампа проголосовали 89 сенаторов, против высказались 11.

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