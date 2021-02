Педро Паскаль исполнит главную мужскую роль в сериале HBO по мотивам игры "The Last of Us" Источник: HBO

45-летний американский актер чилийского Педро Паскаль, известный по сериалам "Игра престолов" (принц Оберин Мартелл) и главной роли в "Мандалорце" по вселенной "Звездных войн", поддержал своего младшего брата, объявившего себя трансгендерной женщиной.

Паскаль опубликовал в Instagram обложку журнала Ya с фотографией Люкс (в прошлом Лукаса), которую прокомментировал на испанском:

Моя сестра, мое сердца, наша Люкс.

В интервью изданию 28-летняя Люкс, изучающая актерское мастерство в Нью-Йорке, рассказала, что начала гормональную терапию в июле. И поблагодарила семью, в том числе брата, за поддержку.

Мой переход стал чем-то очень естественным для всех в моей семье. Как будто это было то, чего они и ожидали.

Также стало известно, что Педро Паскаль исполнит главную мужскую роль в сериале HBO по мотивам игры The Last of Us ("Одни из нас"). Об этом сообщает Variety.

Его партнером станет 17-летняя актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в "Игре престолов".

Режиссером пилотной серии станет российский режиссер Кантемир Балагов, прославившийся после выхода фильма "Дылда", отмеченного на Каннском кинофестивале.

Видеоигра "The Last of Us" была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. Кинематографичный приключенческий экшн получил коммерческий успех и множество наград. В 2020 году вышел сиквел "The Last of Us. Part II".

Ранее "Подробности" опубликовали рейтинг ТОП-10 лучших сериалов 2020 года по версии IMDb.