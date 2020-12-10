Киносайт Internet Movie Database (IMDb) составил рейтинг лучших художественных сериалов, которые стали самыми популярными среди пользователей в 2020 году. Рейтинг основан на данных о посещении страниц сериалов на сайте и в приложении IMDb.

Самым популярным сериалом 2020 года стали "Пацаны" от Amazon Prime. Он основан на комиксах Гарта Энниса о команде обычных людей, противостоящей супергероям.

На втором месте оказался "Бумажный дом" от Netflix о грабителях банков в Испании. Тройку лидеров замыкает немецкий научно-фантастический сериал от Netflix "Тьма".

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Самым популярным документальным сериалом стал "Король тигров" от Netflix о нешуточных войнах владельцев частных зоопарков в США. Главный герой сериала - разводчик диких животных Джо Экзотик, который сейчас отбывает тюремный срок за подготовку покушения на свою конкурентку Кэрол Баскин.

ТОП-10 сериалов по версии IMDb:

"Пацаны" ("The Boys"); "Бумажный дом"("Money Heist"); "Тьма" ("Dark"); "Озарк" ("Ozark"); "Мандалорец" ("The Mandalorian"); "Ход королевы" ("The Queen's Gambit"); "Академия Амбрелла" ("The Umbrella Academy"); "Мир Дикого Запада" ("Westworld"); "Ведьмак" ("The Witcher"); "Корона" ("The Crown").

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Ранее Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года. Им стал первый сезон "Сестра Рэтчед" - приквел культового фильма Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном в главной роли, снятый по роману писателя Кена Кизи.

Напомним, что самым популярным драматическим сериалом 2020 года американцы выбрали 4-й сезон "Ривердейла", а лучшим комедийным сериалом - "Я никогда не..." от Netflix.