Стрибки, підтримки та кульбіти! Одеса найближчими днями оцінюватиме виступи найкращих фігуристів світу. У місті стартував Міжнародний турнір зі спортивних танців на льоду.

Чому це так важливо для престижу нашої країни?

Турнір під назвою "Люмі Денс Трофі" проходить в одеському Палаці спорту. На льодовій арені зустрінуться 36 пар з восьми країн: від Нідерландів і Туреччини - до Ізраїлю та Білорусі. Рівень змагань уже оцінили у світі - адже відбуваються вони під егідою Міжнародної спілки ковзанярів.

Наталія Тютюнник, директор одеської СДЮСШОР "Крижинка":

Что это означает? Это означает, что соревнования официально стоят в международном календаре всех соревнований по фигурному катанию. В связи с этим есть требования к определенному регламенту проведения, к регламенту судей: у нас должны быть судей не менее, чем из определенного количества стран, определенные рефери, должны быть определенные специалисты- контролеры.

А от підтримки глядачів цього разу не буде: через карантинні обмеження змагання відбуваються за порожніх трибун. Протягом трьох днів фігуристи виконуватимуть як обов'язкові, так і довільні танці. Наймолодшому учаснику 7 років, найстаршому - 27.

Олена Онищенко, тренер одеської СДЮСШОР "Крижинка":

Как раньше было: оценка техническая и за артистизм - вот точно так примерно и здесь остается эта система. Обязательные элементы, которые прописаны в программе, которые должен исполнить спортсмен - они должны сделать, а судьи должны их оценить!

Україну представляють найсильніші вітчизняні пари. Приміром, Ліка Бондар та Артем Коваль: срібні призери національного чемпіонату. Настрій у спортсменів - бойовий, емоції - зашкалюють.

Артем Коваль, учасник турніру:

Это - жизнь! Ты уже сродняешься с этим и без него жить не можешь. Когда у нас сливают лед летом - то три месяца проходит лето, и невыносимо безо льда!

Ліка Бондар, учасниця турніру:

Чтобы это выглядело легко, надо иметь хорошую физическую форму: то есть надо много бегать - чтобы было дыхание. Должен быть сильный корпус, ноги - чтобы держать спину.

Не випадково турнір проводиться саме в Одесі - місто відоме своєю високою школою фігурного катання. Нині тут успішно працює спеціалізована дитячо-юнацька спорт-школа олімпійського резерву "Крижинка". У межах турніру "Люмі Денс Трофі" для її учнів майстер-клас проведе знаменитий олімпійський чемпіон - одесит Віктор Петренко. Він, власне, й став сьогодні окрасою програми під час церемонії відкриття турніру.