В пятницу, 12 февраля, во Владикавказе в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.

Позже в сети появилось видео момента взрыва.

В настоящее время ведутся аварийно-спасательный работы, идет расчистка местности, завалов. Информации о жертвах не поступало. Единственный человек, который там находился, - сотрудник-ювелир, который ночью выполнял срочный заказ.

Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

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