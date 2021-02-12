Взрыв ТЦ в России: в сети появилось видео [ Редактировать ]
В пятницу, 12 февраля, во Владикавказе в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.
Позже в сети появилось видео момента взрыва.
В настоящее время ведутся аварийно-спасательный работы, идет расчистка местности, завалов. Информации о жертвах не поступало. Единственный человек, который там находился, - сотрудник-ювелир, который ночью выполнял срочный заказ.
Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.
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