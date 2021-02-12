Била о кушетку: горе-стоматолог изводила детей пытками на приеме (видео 18+) [ Редактировать ]
В Ривне произошел серьезный скандал из-за врача-стоматолога. В сети опубликовали видео, на котором видно, как врач дергает девочку, которую родители привели полечить зубы и бьет о кушетку головой маленького мальчика.
Синяки на руках, шее и раны на лице - такие последствия были у детей, которые попали на прием к горе-доктору. Родители пострадавших детей уже написали заявление в полицию.
Скандал начался с того, что жительница опубликовала в социальной сети Facebook фотографию, на которой ее 5-летний ребенок и с гематомами на шее и руках и написала, что это последствия посещения стоматолога.
В комментариях другие жители поддержали женщину и рассказали о похожих инцидентах лечения в указанной стоматологии.
Мама девочки с видео была одной из тех, кто защищал публично врача. Она не знала, что пострадал и ее ребенок полгода назад. Но когда увидела видео - узнала своего ребенка. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, ведь врач знала об инвалидности трехлетней девочки и болезни сердца.
Пока лицо мальчика с видео не установили, а один из адвокатов Ривне уже начал работу с 3 пострадавшими от действий врача.
Осторожно! Видео содержит кадры насилия.
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