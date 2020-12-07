Виховання - ляпасами. Результат - гематоми та синці. На Львівщині завуч школи відлупцювала учня шостого класу! Причому кричала й била його перед усім класом! Один із підлітків зняв цю екзекуцію на телефон і виклав в інтернет. Після розголосу, звісно, зчинився скандал.

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На цих кадрах перед усім класом біля вчительського столу, перед іншими учнями, жінка штовхає дитину та б'є її по голові.

"Героїнею" скандального відео виявилася завуч із виховної роботи Потелицької школи - Надія Петлика. Таким чином вона виховувала шестикласника під час перерви. А почалося все через конфлікт між хлопцями в коридорі. Учителька побачила це і не змогла пройти повз. Костянтин саме він потрапив під "гарячу руку" - каже, добряче від завуча отримав ще у коридорі.

Взяла до себе потягнула і вдарила, повела до класу. А я потім, сказав чого ви сюда прийшли, бо я знервувався, потім вона хотіла ще бити, я втік. Потім казала ходи сюда, я надів капюшон, і вона почала бити.

Хлопець розповідає: завуча у школі діти бояться. За його словами, вона не перший раз себе поводить не по-вчительськи.

- Кричить? -Так. -А що каже? - Все щось кричить, в 7-а казала що ви будете по класі як шмати літати.

Відео побиття Костянтина на телефон з-під парти зняли його однокласники. Кажуть, так намагалися захистити свого друга.

- Не страшно було тобі це знімати? - Я хотів захистити, бо він мій друг, знаєте, не гарно кидати друзів у біді.

Додому після школи Костянтин повернувся із синцями на руках та гематомою на голові.

Олена Костецька, мати шестикласника:

Гематома була, просто я нікуди не зверталась, там помастила маззю і все. Плакав, звичайно що плакав, то стрес для нього не тільки, що то ніхто не бачив, то весь клас бачив, це не є що десь там тихенько вирішили.

Надія Петлика - не лише шкільний завуч. Жінка ще навчає дітей української мови та літератури. В професії понад 20 років. Втім, на роботі педагога сьогодні немає. Свою оцінку інциденту дає директор:

Світлана Ковальчук, директор Потелицької загальноосвітньої школи с. Потеличі:

Жорстоко засуджую це звичайно. Ніякого пояснення тут немає і тому ми все що від нас залежало - пояснення, створили комісію по розслідуванню, дали покази вчителя, винесли її догану, і вчитель подумала і от передзвонила, що зараз приїде напише заяву на звільнення.

Зустрічатися із журналістами Надія Петлика відмовилася. Свій вчинок пояснила так:

Надія Петлика, завідуюча з виховної роботи Потелицької загальноосвітньої школи с. Потеличі:

Це саме було спровоковано. Я не кажу що я є права в даній ситуації, я десь можливо мала проконтролювати свій такий емоційний стан.

Інцидент із побиттям учня в школі також розслідує спеціальна районна комісія. Справою зацікавились і правоохоронці.