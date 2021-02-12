В Черном море горит сухогруз, вышедший из Николаева (карта) [ Редактировать ]
Источник: MarineTraffic
В Черном море неподалеку от Рыбаковки (Березанский район Николаевской области) загорелся сухогруз PRINCE 4. Об этом сообщает "Обозреватель".
Балкер под флагом Коморских островов вышел из Николаева и направлялся в Суэцкий канал.
По предварительной информации, пожар возник в одной из кают. Справиться с пожаром собственными силами моряки не смогли, судно подало сигнал бедствия. Тушение огня усложняет штормовой ветер - до 24 м/сек.
Капитан приказал экипажу собраться на главной палубе. Сколько человек на борту и какой груз - неизвестно.
По данным сайта MarineTraffic, сухогруз дрейфует возле берега линии в районе Рыбаковки.
PRINCE 4 - балкер, построенный в 1986 году. Раньше он назывался VINASHIP OCEAN.
Его грузоподъемность - 12367 тонн, общая длина - 121,8 метра, ширина - 20,01 метра. Максимальная скорость - 8,7 узла.
Напомним, что в акватории Черного и Азовского морей в пятницу, 12 февраля, ожидается шторм. Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый.
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