В Черном море затонул российский сухогруз [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз с 15 членами экипажа на борту. Ведется операция по спасению.
Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.
Власти Турции приступили к спасению моряков затонувшего судна.
"Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", — сказал губернатор провинции Бартын Синана Гюнера.
Данных о погибших не поступало.
Позже местные власти сообщили, что три члена экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, спасены.
Ранее сообщали, что в акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли 17 человек из 19.
Более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту которого находилось около 200 человек.
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