В Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз с 15 членами экипажа на борту. Ведется операция по спасению.

Известно, что инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Власти Турции приступили к спасению моряков затонувшего судна.

"Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", — сказал губернатор провинции Бартын Синана Гюнера.

Данных о погибших не поступало.

Позже местные власти сообщили, что три члена экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, спасены.

Ранее сообщали, что в акватории Баренцева моря затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли 17 человек из 19.

Более 140 человек погибли в результате аварии судна с мигрантами у берегов Сенегала. Всего на борту которого находилось около 200 человек.

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