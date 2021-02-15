У Німеччині провели карнавал на парковці [ Редактировать ]
У Німеччині, де у лютому традиційно стартує сезон яскравих карнавалів, цього року все скасували. Утім, жителі Кельна все одно знайшли спосіб повеселитися. Вдягнувши карнавальні костюми, приїхали на парковку біля місцевого стадіону. І, не виходячи з машин, слухали виступи музичних груп, співали і навіть намагалися підтанцьовувати.
Це дуже незвично, але ідея просто супер. Якщо інакше не можна, то хоч так "покарнавалимо".
Супер, супер, супер. Через цей коронавірус інакше не можна. Але добре, що хоч так можемо трохи розважитися.
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