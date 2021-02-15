У Німеччині, де у лютому традиційно стартує сезон яскравих карнавалів, цього року все скасували

У Німеччині, де у лютому традиційно стартує сезон яскравих карнавалів, цього року все скасували. Утім, жителі Кельна все одно знайшли спосіб повеселитися. Вдягнувши карнавальні костюми, приїхали на парковку біля місцевого стадіону. І, не виходячи з машин, слухали виступи музичних груп, співали і навіть намагалися підтанцьовувати.

Це дуже незвично, але ідея просто супер. Якщо інакше не можна, то хоч так "покарнавалимо".