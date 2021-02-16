Мороз до -24 и без осадков: прогноз погоды на 16 февраля [ Редактировать ]
Во вторник, 16 февраля, на всей территории Украины будет без осадков. Во всех регионах синоптики прогнозируют переменную облачность.
Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -13 ... +1 градусов, а ночью ударят сильные морозы - до -24 градусов. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".
На западе Украины температура воздуха днем будет от -9 до +1 тепла, а ночью - от -16 до -10 градусов.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -8, а ночью синоптики прогнозируют от -14 до -24 градусов.
В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -9 до -4 градусов, а ночью столбики термометров покажут -19 ... -9 градусов.
В Киеве и области 16 февраля будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от -12 до -9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -16 ... -20 градусов.
Ранее мы писали о том, чего ждать от погоды на этой неделе. Также сообщалось, когда в Украину придет настоящая весна.
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