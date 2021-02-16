В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали известного 71-летнего актера Михаила Боярского. Информацию о заболевании коронавирусом врачи опровергли. Однако точный диагноз установить не удается. Отметим, что несколько дней назад Боярский вакцинировался от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Что известно про болезнь Боярского

Накануне вечером актеру вызвали "скорую", так как у него поднялась температура и появилась слабость.

Подробного диагноза нет, но COVID-19 не подтвержден. Кроме того, 10 дней назад Михаил Сергеевич от него прививался.

Супруга звезды советского кино Лариса Луппиан заявила, что ухудшение самочувствия мужа - это "видимо, сосудистая реакция", и она надеется, что врачи после осмотра отпустят пациента домой.

Позже Луппиан в беседе с журналистами заявила, что "просто перестраховалась" и вызвала медиков, когда артист почувствовал себя нехорошо и у него поднялась температура. Якобы сейчас ее муж чувствует себя хорошо.

Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала "скорую".

Кроме того, сам Боярский уже связался по телефону с журналистами, и заверил их, что с ним "все в порядке". Уже скоро актера отпустят домой.

Ранее сообщалось, что жена Михаила Боярского шокировала откровениями о муже.