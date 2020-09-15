Боярский упал в обморок и чуть не разбил голову (видео) [ Редактировать ]
Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники №39, сообщает "Комсомольская правда".
В поликлинику 70-летний артист пришел на вакцинацию против гриппа. Он вошел в кабинет, однако уже через пять минут ему стало плохо, и Боярскому вызвали врача. На помощь прибежала главный врач поликлиники Ольга Иванова. Позднее она заявила, что с самым известным Д'Артаньяном России все в порядке и беспокоиться не о чем.
Как оказалось, перед тем как уколоть Боярскому вакцину от гриппа, звездного пациента полагалось осмотреть. Терапевт надавил на лимфоузлы на шее, и у артиста "скакнуло давление". Боярский завалился на врача, свалившись со стула, и ударился головой об стену.
Артисту быстро оказали первую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Инцидент в кабинете у врача попал на видео.
Ранее сообщалось, что жена Михаила Боярского шокировала откровениями о муже.
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