Народный артист РСФСР Михаил Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники №39, сообщает "Комсомольская правда".

В поликлинику 70-летний артист пришел на вакцинацию против гриппа. Он вошел в кабинет, однако уже через пять минут ему стало плохо, и Боярскому вызвали врача. На помощь прибежала главный врач поликлиники Ольга Иванова. Позднее она заявила, что с самым известным Д'Артаньяном России все в порядке и беспокоиться не о чем.

Как оказалось, перед тем как уколоть Боярскому вакцину от гриппа, звездного пациента полагалось осмотреть. Терапевт надавил на лимфоузлы на шее, и у артиста "скакнуло давление". Боярский завалился на врача, свалившись со стула, и ударился головой об стену.

Артисту быстро оказали первую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Инцидент в кабинете у врача попал на видео.

Ранее сообщалось, что жена Михаила Боярского шокировала откровениями о муже.