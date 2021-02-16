В Україні ввели нові штрафи для учасників дорожнього руху [ Редактировать ]
Нові штрафи для водіїв та пішоходів. Верховна Рада сьогодні ухвалила відповідний законопроєкт, що має на меті зменшити кількість ДТП на дорогах, зокрема, і через кермування напідпитку. Скільки відтепер платитимуть недобросовісні керманичі та пішоходи, розкаже Лариса Зубенко.
Безвідповідальним водіям у Парламенті радять готувати кругленькі суми на штрафи. Адже грошові покарання збільшили за всі порушення на дорозі.
Наприклад, 510 гривень, а це мінімальний штраф, водії платитимуть за непристебнутий ремінь, відсутність шолома у мотоцикліста, розмову по телефону за кермом без гарнітури, неосвітлений номерний знак та порушення правил проїзду перехресть та зупинок.
Утеча з місця ДТП водієві коштуватиме не 255 гривень, як це було раніше, а 3400. Таке ж покарання передбачене за перевищення швидкості в межах населених пунктів на понад п'ятдесят кілометрів за годину. Створили аварійну ситуацію на дорозі - готуйте тисячу 445 гривень.
Забудькуватість відтепер коштуватиме 425 гривень для водіїв, які не змогли пред'явити посвідчення. Однак якщо у вас їх взагалі немає, доведеться заплатити 3400 гривень. За другий такий випадок покарання - 40800 гривень із позбавленням права на керування транспортним засобом терміном до 7 років.
За кермування у нетверезому стані, водії платитимуть 17 тисяч гривень із позбавленням посвідчення на рік. За друге таке порушення протягом року - 34 тисячі гривень з позбавленням прав на три роки. Кермування напідпитку втретє коштуватиме 51 тисячу гривень із позбавлення прав на керування на 10 років і конфіскацією автомобіля.
А от за вчинення ДТП напідпитку - штраф не передбачено, винуватець може потрапити до в'язниці строком до 3 років із позбавленням прав до 5 років. І це якщо потерпілий отримав травми середньої тяжкості.
Якщо потерпілий травмований тяжко, водій може отримати 8 років ув'язнення. У разі смерті під час ДТП, п'яному винуватцю-кермувальнику загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.
Втім платитимуть не лише недобросовісні водії. Пішоходам, які переходять дорогу в недозволеному місці доведеться викладати 255 гривень, а не 51, як раніше. Велосипедистів за порушення ПДР штрафуватимуть на 340 гривень, а за кермування у нетверезому стані - на 680.
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