У Мукачеві врятували з крижаної пастки чоловіка з собакою [ Редактировать ]
Справжня рятувальна операція у Мукачеві. Там на озері під лід провалився чоловік із собакою. Спочатку на порятунок відгукнулися патрульні. Разом із очевидцями намагалися визволити потерпілих із крижаної пастки. Та лід виявився таким крихким, що нічого не вдавалося.
Тільки коли прибули надзвичайники за допомогою мотузки та рятувального щитка спільними зусиллями чоловіка та його чотирилапого друга вдалося витягти з води. Власника пса ушпиталили. А от його собака - живий-здоровий, і його життю нічого не загрожує.
по теме
От ГСЧС были привлечены 14 работников и 3 единицы техники
Екстрено перекрили вулицю та евакуювали з прилеглих будинків усіх мешканців. У середмісті столиці поліція зранку шукала вибухівку
На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища. 72 річний місцевий житель вирішив порибалити неподалік села Недогарки
Негода вирує не лише у США та Україні, а й у Європі. Старий світ потерпає від рекордних холодів. Снігом засипало Грецію
Уперше за 20 років замерзло Балтійське море. Через аномальні морози в Європі, крига побіля берегів простягається на кілька сотень метрів