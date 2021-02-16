Справжня рятувальна операція у Мукачеві. Там на озері під лід провалився чоловік із собакою. Спочатку на порятунок відгукнулися патрульні. Разом із очевидцями намагалися визволити потерпілих із крижаної пастки. Та лід виявився таким крихким, що нічого не вдавалося.

Тільки коли прибули надзвичайники за допомогою мотузки та рятувального щитка спільними зусиллями чоловіка та його чотирилапого друга вдалося витягти з води. Власника пса ушпиталили. А от його собака - живий-здоровий, і його життю нічого не загрожує.