Зоопарк у Лос-Анджелесі відчиняє свої двері після карантину. Звіринець був зачинений понад два місяці, бо у Південній Каліфорнії фіксували рекордну кількість випадків COVID-19. Нині хворих поменшало, а карантинні обмеження послабили. Тож тепер понад дві тисячі тварин знову можуть приймати гостей.

Епріл Рамірез, відвідувачка зоопарку: