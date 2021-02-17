У Лос-Анджелесі відкрили зоопарк після карантину [ Редактировать ]
Зоопарк у Лос-Анджелесі відчиняє свої двері після карантину. Звіринець був зачинений понад два місяці, бо у Південній Каліфорнії фіксували рекордну кількість випадків COVID-19. Нині хворих поменшало, а карантинні обмеження послабили. Тож тепер понад дві тисячі тварин знову можуть приймати гостей.
Епріл Рамірез, відвідувачка зоопарку:
Ми в захваті. Востаннє тут були рік тому з нашим первістком. А цього разу ми прийшли вже з другою дитиною. Сподіваємось, що це хороший досвід. Здається, що все безпечно. Людей тут небагато. Думаю, навідатися в зоопарк піде на користь усім.
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