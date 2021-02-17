В Украине Кабинет министров планирует продлить действие карантина до 30 апреля 2021 года. Соответствующий проект документа содержится в повестке дня заседания правительства 17 февраля.

Проектом постановления предлагается:

продлить на территории Украины срок действия карантина до З0 апреля 2021 года;

продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2021 года;

установить на территории Украины в целом или на территории регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения СОVID-19;

продлить на период действия карантина на территории Украины ограничительные противоэпидемические меры, а также ввести дополнительные меры для отдельных регионов, по результатам оценки эпидемических показателей;

установить процедуры внедрения и отмены соответствующих дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий и порядок информирования о вступлении их в силу;

установить особенности прекращения обязательств по обсервации при пересечении контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г Севастополя и выезда из них.

Согласно документу, в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС на территории всего региона вводятся дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 до 25 января 2021 года.

Напомним, до 18 февраля в стране хотят вернуть разделение на зоны в рамках уже пройденого украинцами ранее адаптивного карантина. Украинцы снова столкнутся с разделением Украины на 4 зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую. Однако теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.