До 18 февраля в стране хотят вернуть разделение на зоны в рамках уже пройденого украинцами ранее адаптивного карантина. Украинцы снова столкнутся с разделением Украины на 4 зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую. Однако теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам. Давайте разберемся, как.

Новые зоны и разделение на них

Уже эта неделя станет едва ли не решающей для всей страны, ведь правительство собирается рассмотреть вопрос о введении адаптивного карантина по новым правилам.

Так, по словам, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, решение о введении адаптивного карантина должно быть принято до 18 февраля.

Таким образом, страна снова будет разделена на зоны. Однако критерии для попадания в ту или иную зону будут изменены.

Что предусматривают каждая из зон?

Продление карантина

Карантинные ограничения в Украине должны действовать до 28 февраля. Тем не менее, сегодня появилась информация о том, что правительство планирует продлить карантин. Так, ограничения в стране могут оставить до 30 апреля.