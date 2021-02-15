Новый адаптивный карантин: на какие зоны поделят Украину [ Редактировать ]
До 18 февраля в стране хотят вернуть разделение на зоны в рамках уже пройденого украинцами ранее адаптивного карантина. Украинцы снова столкнутся с разделением Украины на 4 зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую. Однако теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам. Давайте разберемся, как.
Новые зоны и разделение на них
Уже эта неделя станет едва ли не решающей для всей страны, ведь правительство собирается рассмотреть вопрос о введении адаптивного карантина по новым правилам.
Так, по словам, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, решение о введении адаптивного карантина должно быть принято до 18 февраля.
Таким образом, страна снова будет разделена на зоны. Однако критерии для попадания в ту или иную зону будут изменены.
Что предусматривают каждая из зон?
Продление карантина
Карантинные ограничения в Украине должны действовать до 28 февраля. Тем не менее, сегодня появилась информация о том, что правительство планирует продлить карантин. Так, ограничения в стране могут оставить до 30 апреля.
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