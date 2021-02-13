В Украине введут "новый" карантин: в Минздраве сделали важное заявление [ Редактировать ]
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Кабинет министров Украины должен до 18 февраля принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" будут делить по-новому. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":
- "зеленая" - отмена карантинных ограничений;
- "желтая" - сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;
- "оранжевая" - при превышении одного из 5 контрольных показателей;
- "красная" - при превышении двух из 5 контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.
В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:
- загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) - более 65%;
- число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;
- количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;
- рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
Как отметил Ляшко, зонирование будет проводиться на уровне областей, а не отдельных районов и городов, как раньше.
Ранее мы писали, что в Украине вернут "красную" зону карантина. По словам Степанова, такая мера будет приниматься к региону, где рост количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней будет более 50%.
Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.
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