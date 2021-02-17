Известному "охотнику" за нарушителями Киева сожгли авто (фото) [ Редактировать ]
В среду, 17 февраля, в Шевченковском районе Киева подожгли авто руководителя паблика "ДТП.kiev.ua" Владислава Антонова. Снимки с места инцидента опубликовал Telegram-канал "ДТП.kiev.ua".
В Киеве подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова. Поджог произошел ночью в Шевченковском районе Киева.
По информации канала, злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.
Напомним, что в Украине увеличили штрафы за преступления против журналистов.Также мы сообщали, что Беларуси силовики проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), а также у других журналистов и правозащитников.
Ранее мы писали о том, что в Париже футбольные фанаты устроили беспорядки после финала Лиги чемпионов.
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