В среду, 17 февраля, в Шевченковском районе Киева подожгли авто руководителя паблика "ДТП.kiev.ua" Владислава Антонова. Снимки с места инцидента опубликовал Telegram-канал "ДТП.kiev.ua".

В Киеве подожгли автомобиль известного журналиста и ужаса нарушителей Киева Владислава Антонова. Поджог произошел ночью в Шевченковском районе Киева.

По информации канала, злоумышленников было двое, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии, поиском второго занимается полиция.

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